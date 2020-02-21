19 лютого спочив у Господі клірик Тернопільської єпархії протоієрей Ілля Негір.

Колишній настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці смт Скала-Подільська Борщівського району упокоївся на 73-му році життя, повідомляють у Тернопільській єпархії ПЦУ.

Протоієрей Ілля Негір народився 26 червня 1948 року в с. Бітля Турківського району Львівської області. Духовну освіту здобув у Московській духовній семінарії. 15 червня 1978 року був рукоположений на священника архієпископом Чернігівським і Ніжинським Антонієм.

30 років, 1988 по 2018 роки, ніс пастирське служіння у Скалі-Подільській. Понад чверть століття виконував обов’язки Борщівського благочинного, був удостоєний низки церковних нагород.