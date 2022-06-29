25 червня на 89 році життя та на 59 році священства в селі Забойки помер отець-емерит Євстахій Комарніцький.

Як повідомляють у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ, священничий Парастас відбувся в неділю, 26 червня. Його очолив владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський, у співслужінні священиків Великоберезовицького та Залозецького деканатів. Чин похорону очолив о. Євген Кобильник, декан Великоберезовицький.

Отець Євстахій Комарніцький народився 4 лютого 1933 року в селі Носів на Підгаєччині. Був одружений з Ганною Білецькою. В 1963 році прийняв священничі свячення. Упродовж життя служив на парафіях таких сіл: Рогачин, Тростянець, Завалів, Ценів, Потік, Бишки, Вибудів. Останні парафії, якими опікувався покійний о. Євстахій були парафії сіл Чернихів, Глядок та Плесківців Залозецького деканату. У 2010 році по стану здоров’я покійний отець відійшов на емеритуру та проживав до смерті на парафії с. Забойки, де й похований.