310 мешканців області, у яких було діагностовано COVID-19, вже одужали.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Найбільше осіб, котрі подолали інфекцію – у Монастириському районі – 103. Статистика по інших районах наступна:

Кременецький район – 30

Бучацький район – 30

Шумський район – 28

Тернопіль – 28

Козівський район – 19

Чортківський район – 19

Заліщицький район –18

Борщівський район – 10

Тернопільський район – 5

Підгаєцький район – 5

Збаразький район -3

Гусятинський район – 3

Теребовлянський район – 3

Бережанський район – 3

Зборівський район -2

Лановецький район -1.

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині знову побільшало інфікованих COVID-19

Епідемія коронавірусу: Тернопільщина вийшла на плато

У Тернополі другий день поспіль реєструють лише по одному новому хворому на коронавірус