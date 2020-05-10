310 мешканців області, у яких було діагностовано COVID-19, вже одужали.
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Найбільше осіб, котрі подолали інфекцію – у Монастириському районі – 103. Статистика по інших районах наступна:
Кременецький район – 30
Бучацький район – 30
Шумський район – 28
Тернопіль – 28
Козівський район – 19
Чортківський район – 19
Заліщицький район –18
Борщівський район – 10
Тернопільський район – 5
Підгаєцький район – 5
Збаразький район -3
Гусятинський район – 3
Теребовлянський район – 3
Бережанський район – 3
Зборівський район -2
Лановецький район -1.
Читайте на цю тему:
На Тернопільщині знову побільшало інфікованих COVID-19
Епідемія коронавірусу: Тернопільщина вийшла на плато
У Тернополі другий день поспіль реєструють лише по одному новому хворому на коронавірус