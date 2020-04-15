15 мешканців Тернопільщини вже одужали від COVID-19.

Про це повідомив Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Найбільше тих, хто подолав недугу – у Монастириському районі. Вірусу не виявили в організмі 12 пацієнтів.

Двоє людей одужали у Кременецькому районі, ще один чоловік – у Тернопільському.

Загалом станом на 10 годину 15 квітня на Тернопільщині зареєстровано 287 хворих на COVID-19. Сім випадків захворювання виявили за останню добу.

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