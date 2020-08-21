Коронавірус забрав життя шістдесятирічного тернополянина. Окрім лабораторно підтвердженого COVID-19, у нього було супутнє захворювання.

Загальна кількість смертельних випадків внаслідок зараження коронавірусом зросла до 51. Тенденція летальності погіршилася у серпні, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Цього місця COVID-19 забрав життя десяти людей на Тернопільщині.

«Останні два тижні ми практично кожного дня реєструємо летальні випадки, структура померлих помолодшала. Ми маємо свідомо розуміти рівень загрози. Оскільки збільшення кількості інфікованих тягне за собою летальні випадки. Місто Тернопіль вже показувало приклад, що воно може впливати на епідситуацію. Навіть заходи загального плану будуть сприяти покращенню епідситуації. Давайте дотримувати вимог адаптивного карантину».

Додамо, через зростання кількості заражених, Тернопіль з жовтої зони перейшов до помаранчевої. Інфекційні відділення в місті заповнені хворими на коронавірус.

Софія Романська

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