Учора в області діагностували антирекордну кількість нових випадків зараження COVID-19. Протягом доби епідеміологи виявили 184 інфіковані особи. А число летальних випадків перевищило півсотні.

Через інтенсивне зростання показників зараження COVID-19 до помаранчевої зони потрапили п’ять районів в області, а також місто Тернопіль. Відтак сьогодні на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийматимуть рішення щодо посилення карантину.

“Для нашого міста базовий показник має бути меншим сорока на сто тисяч населення за попередні чотирнадцять днів. Тобто, дивлячись на це, Кабмін відніс нас до жовтої зони. Помаранчева зона – це інтервал від 80 до 160 випадків на сто тисяч. Ми маємо на це реагувати і розуміти, що ситуація є такою, що потребує поліпшення загальними зусиллями. Якщо збережуться тенденції, які є на сьогодні, то в нас виникнуть питання щодо закладів освіти. Якщо ми не вплинемо на динаміку, яка зараз набирає ознак погіршення ситуації, у нас є реальні ризики опинитися в зоні, коли ми не зможемо розпочати вчасно новий навчальний рік, і також будуть уведені жорсткі умови карантину”, – розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Цього тижня побільшало госпіталізованих у важкому стані. Відтак в області розгортають ліжкомісця “другої хвилі”. Зокрема розширюють місця для інфікованих коронавірусом у міській лікарні швидкої допомоги, а також і в районних лікувальних закладах.

Софія Романська

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