Троє людей померло учора на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

COVID-19 забрав життя 52-річної жінки з Борщівського району, 73-річного чоловіка з Тернополя та мешканця Івано-Франківської області, якого госпіталізували з потяга вночі до фтизіопульмонологічного центру.

Протягом двох тижнів на Тернопільщині від коронавірусу померло десятеро людей. А загальна кількість летальних випадків в області сягнула півсотні.

“Останні два тижні ми практично кожних два дні реєструємо летальні випадки, структура померлих помолодшала. За останні два тижні кількість летальних випадків збільшилася на 10. Ми вперше зареєстрували летальний випадок у віці 36 років. І ця людина не мала жодних хронічних захворювань. Ми маємо свідомо розуміти рівень загрози. Місто Тернопіль вже показувало приклад, що воно може впливати на епідситуацію. Навіть заходи загального плану будуть сприяти покращенню епідситуації. Давайте дотримуватися вимог адаптивного карантину”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

COVID-19 — непередбачувана небезпечна інфекція. Відтак при перших ознаках хвороби необхідно звертатися до лікарів. Оскільки лікування при ускладненнях тривале і виснажливе.

Софія Романська

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