Дорожньо-транспортна пригода сталася у п’ятницю, 10 березня, на Тернопільщині.

З переломами та тілесними ушкодженнями потрапила до травматологічного відділення 80-річна жителька Бучача.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що жінка йшла попри колію, коли нею рухався вантажний потяг. Він зачепив жінку. Потерпіла отримала травми.

Причини нещастя встановлять у ході слідства. Даний факт внесений в ЄРДР згідно з частиною 2 статті 276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту) ККУ.