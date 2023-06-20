На фронті отримав смертельне поранення воїн з Тернопільщини Володимир Денисюк.
Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Кременецької районної державної адміністрації.
Відомо, що трагедія сталася 16 червня. В автомобіль, в якому їхали наші бійці, потрапила мінометна міна. На жаль, Володимир отримав поранення, несумісне з життям.
Володимир Денисюк проживав у селі Чайчинці Борсуківської громади. Йому був 31 рік.
“Щиросердечні співчуття рідним…
Слава і шана захиснику!”, – зазначають у повідомленні РДА.