В автомобіль попала мінометна міна: внаслідок важкого поранення на фронті загинув боєць з Тернопільщини

На фронті отримав смертельне поранення воїн з Тернопільщини Володимир Денисюк.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Кременецької районної державної адміністрації.

Відомо, що трагедія сталася 16 червня. В автомобіль, в якому їхали наші бійці, потрапила мінометна міна. На жаль, Володимир отримав поранення, несумісне з життям.

Володимир Денисюк проживав у селі Чайчинці Борсуківської громади. Йому був 31 рік.

“Щиросердечні співчуття рідним…

Слава і шана захиснику!”, – зазначають у повідомленні РДА.