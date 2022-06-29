В День Конституції, 28 червня, «Укрпошта» ввела в обіг третю марку військового часу, яка називається «Українська мрія». Її загальний тираж – 3 мільйони примірників. Разом з маркою випущено художній конверт та листівку.

Урочисте спецпогашення продукції відбулося 28 червня в усіх філіях «Укрпошти», в тому числі, Тернопільській дирекції.

– Ще у спокійному 2021 році акціонерне товариство «Укрпошта» до Дня Незалежності оголосило всеукраїнський конкурс дитячого малюнка та фотографії «Що для мене Україна?», – розповіли під час урочистого спецпогашення. – Він показав Україну очима дітей: квітучу, мрійливу та недосяжну. Ескіз нової марки належить 11-річній Софії Кравчук з міста Любомль Волинської області, яка стала призером цього конкурсу. Символічно, що після марки з кораблем вийшла яскрава, різнобарвна марка із зображенням дитячого малюнка, яка ніби говорить нам про наше яскраве, веселе і щасливе майбутнє. Цього разу урочисте погашення марки «Українська мрія» спеціальним поштовим штемпелем вперше проходитиме упродовж двох днів – 28 та 29 червня.

Придбати «Українську мрію» можна у відділеннях «Укрпошти» або в онлайн- магазинах. Марка коштує 12 гривень, марковий аркуш із 6 марок – 72 гривні, конверт – 10 гривень, а зі спецпогашенням – 25 гривень. В «Укрпошті» зазначають, що як і раніше, діють обмеження на кількість придбання поштової продукції. Одна людина може купити 2 маркові аркуші, 5 конвертів і 5 листівок. Також запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марки.