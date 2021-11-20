Додаткові центри масової вакцинації працюватимуть вихідними на Тернопільщині.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Також мобільні бригади виїжджатимуть щеплювати жителів краю вдома.

Загалом в області діє 15 стаціонарних центрів масової вакцинації та 56 пунктів щеплення. Щодня проводять понад шість тисяч процедур.

“Збільшилася кількість охочих вакцинуватися серед працівників навчальних закладів, членів інших організованих колективів. Нижчі показники вакцинації серед людей старшого віку. Якщо проаналізувати адміністративні території, то на північній стороні, у Кременецькому районі кількість відмовників від вакцинації більша. Наразі збирається інформація щодо кількості вакцинованих осіб в організованих колективах, оскільки на сьогоднішній день гостро стоїть питання про нарощення колективного імунітету, оскільки наразі він є недостатнім, щоб протистояти поширенню коронавірусу, тож на часі є розширення темпів вакцинації”, – каже Марія Павельєва.

Додамо, від початку вакцинальної кампанії в області першою дозою щепили понад п’ятсот тисяч жителів краю. Втім, відсоток імунізованих двома дозами залишається незначним. Відтак колективний імунітет наразі несформований.