На Тернопільщині стартувала catch-up кампанія з вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, потреба проводити наздоганяючу вакцинацію виникла через загрозу поширення цих захворювань.

«Кір – це одне із найбільш контагіозних захворювань. Один хворий може заразити 9 осіб з 10, з якими контактує. При умові – відсутності вакцинації. Щодо летальності, то із тисячі контактуючих – один помирає. Це серйозна інформація і вона викликає тривогу. Заразитися можна не тільки будучи у прямому контакті з хворим, можна заразитися навіть у приміщенні порожньому, якщо у ньому до того перебував хворий. Кір також страшний наслідками», – каже Оксана Чайчук.

Додамо, цими днями Тернопільщина отримала 12 870 доз вакцини проти кору. Напередодні нового навчального року лікарі та мобільні вакцинальні бригади будуть проводити щеплення дітей, які внаслідок війни або інших обставин пропустили вакцинацію.