У вихідні на Тернопільщині передбачають майже весняну погоду
Лютневе потепління прийшло на Тернопільщину. Відтак цими днями в регіоні передбачають до семи градусів тепла. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, підвищення температурних показників часом супроводжуватиметься дощами, а на дорогах може утворюватиметься ожеледиця.
Упродовж вихідних на Тернопільщині передбачають вітряну похмуру погоду. Однак стовпчики термометрів вдень залишатимуться плюсовими.
«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність. На дорогах збережеться ожеледиця. Південно-східний вітер помірної швидкості. Нічні температурні показники коливатимуться від нуля до 5-ти градусів морозу, денні – 2 – 7 градусів тепла. 2-го лютого буде хмарно та з проясненнями. На дорогах збережеться ожеледиця. Південно-східний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі залишатиметься близькою до нуля, вдень передбачають від двох до семи градусів тепла», – повідомила метеоролог Оксана Озимків.
Втім, ховати теплі речі ще зарано. Оскільки за попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, погода в лютому буде мінливою. Морози та снігопади обіцяють повернутися.
Софія Романська
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