У центрі Тернополя син відомого ресторатора наїхав на пішохода

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 9 березня у центрі Тернополя.

Про це повідомляють в Головному управлінні Національної поліції у Тернопільській області.

Близько 13:15 на бульварі Тараса Шевченка водій автомобіля Audi Q7, рушаючи з місця, допустив наїзд на 26-річного жителя Львівської області.

Чоловіка із забоями та множинними саднами госпіталізували до травматологічного відділення. Триває слідство.

За інформацією ЗМІ, за кермом автомобіля був син відомого тернопільського ресторатора.