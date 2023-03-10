Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 9 березня у центрі Тернополя.
Про це повідомляють в Головному управлінні Національної поліції у Тернопільській області.
Близько 13:15 на бульварі Тараса Шевченка водій автомобіля Audi Q7, рушаючи з місця, допустив наїзд на 26-річного жителя Львівської області.
Чоловіка із забоями та множинними саднами госпіталізували до травматологічного відділення. Триває слідство.
За інформацією ЗМІ, за кермом автомобіля був син відомого тернопільського ресторатора.