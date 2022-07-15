На території Тернопільської області патрульні фіксують випадки незаконного запуску безпілотних літальних апаратів.

Один з таких випадків стався учора, близько 16-ї години в Старому парку, повідомили у патрульній поліції. Під час патрулювання, інспектори роти тактико-оперативного реагування виявили громадянина, який запускав у повітря безпілотний літальний апарат. Чоловіка доставили до відділку, для перевірки носіїв фіксації та збереження інформації й детального з’ясування всіх обставин цієї події. Поліцейські перевірятимуть інформація на факт співпраці громадянина із ворогом.

У поліції наголошують, що відповідно до вимог пункту 4 розділу ІІ Правил використання повітряного простору, а саме – “польоти безпілотних повітряних суден масою до 20 кг включно виконуються без подання заявок та отримання дозволів на використання повітряного простору” — під час воєнного часу не діють. Запуск БПЛА та легких літаків проводяться виключно з погодження територіального підрозділу Служби безпеки України.

За порушення вказаних вимог зловмисників буде притягнено до відповідальності за ст. 109, ст. 110, ст. 111, ст. 112, ст. 113, ст. 114 ККУ.

Всі не дозволені польоти безпілотних літальних апаратів будуть вважатись шпигунством та диверсійною роботою на користь ворога!