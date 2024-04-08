На Тернопільщині чоловік напав на односельця, бо той не хотів здавати гроші на безпілотник для ЗСУ

У Тернопільській області чоловік напав на односельчанина, який відмовився здавати гроші на безпілотник для ЗСУ.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на вирок Тернопільського міськрайонного суду (справа № 607/17586/23).

Як зазначає суд, між чоловіками сталася бійка. Підсудний розповів, що збирав гроші на допомогу військовим і його обурило те, що знайомий відмовився долучитися до інших. Потерпілий зазначив, що того дня чоловік запитав у нього, чому він не дає гроші на армію. Той відповів, що його захищає віра.

«У відповідь обвинувачений, для того щоб потерпілий подивився на «землю, по якій ходить», взяв його правою рукою за шию ззаду, притиснув та пригнув його до низу», — йдеться у матеріалах суду.

Зазначається, що у чоловіка на шиї залишились плями, також він повідомив про погрози.

Підсудний вказав, що не бив знайомого, а про свій вчинок шкодує. Його оштрафували на 850 гривень.