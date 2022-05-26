З понеділка, 30 травня, у Тернополі відновлять освітню діяльність ще п’ять дитячих садочків.

Враховуючи інформацію керівників закладів дошкільної освіти, рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу в умовах військових дій, управлінням освіти і науки визначено ще п’ять закладів дошкільної освіти, окрім тих закладів, які вже працюють у місті, для задоволення потреб громадян Тернопільської міської територіальної громади у здобутті дошкільної освіти.

Так, з понеділка, 30 травня у Тернополі відновлять освітню діяльність заклади дошкільної освіти №22 і №37 та дошкільні підрозділи початкових шкіл №№2, 3, 4.

Нагадаємо, від початку травня у місті відновлено освітню діяльність в 12-ти чергових дошкільних навчальних закладах та в одному дошкільному підрозділі початкової школи №5, які розміщені у різних мікрорайонах міста. Через велику кількість охочих, з 16 травня у Тернополі розпочали працювати ще п’ять дошкільних навчальних закладів – №№ 11, 12, 17, 26, 31.

Станом на 26 травня, у 18-ти тернопільських дитячих садочках працює 162 групи, які відвідують загалом 1708 дітей.