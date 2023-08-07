У Тернополі з маршрутки випала молода жінка

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 серпня на зупинці громадського транспорту що на вулиці Злуки.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що з автобуса марки “БОГДАН”, який розпочав рух, із відчинених дверей випала мешканка Тернополя, 1992 року народження.

Внаслідок падіння жінка отримала тілесні ушкодження. Її з місця події із травмою ноги доправили в травмпункт. Після надання меддопомоги потерпілу відпустили.

Причини пригоди з’ясовують слідчі. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.