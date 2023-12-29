У Тернополі до іспитового терміну позбавлення волі засудили патрульного поліцейського, бо він зупинив суддю за порушення правил дорожнього руху, а коли “служитель Феміди” хотів поїхати геть – коп догнав його, надягнув кайданки та доправив до райвідділу поліції. Виявилось, що поліцейський порушив норми статті 126 Конституції України та статті 49 Закону України “Про судоустрій та статус суддів” щодо заборони здійснення затримання судді.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, передає ТСН.

За даними суду, 31 березня 2023 року на трасі “Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине” поблизу с. Смиківці Тернопільського району Тернопільської області патрульний поліцейський через перевищення швидкості зупинив автомобіль. Виявилось, що за кермом був голова Тульчинського районного суду Вінницької області.

Порушник показав копу своє посвідчення судді та надав інші документи і хотів поїхати геть, проте коп вирішив скласти на нього протокол про адміністративне порушення. Не дочекавшись цього – суддя поїхав геть. Тоді копи наздогнали автомобіль суді, одягнули на “служителя Феміди” кайданки та на службовому авто доправили до райвідділу, де той пробув майже 2 години.

У матеріалах Тернопільського райсуду вказано, що це “порушило вимоги законодавства, зокрема норм статті 126 Конституції України та статті 49 Закону України “Про судоустрій та статус суддів” щодо заборони здійснення затримання судді, крім випадків передбачених Законом”.

“Знаючи, що затриманий є діючим суддею та головою Тульчинського районного суду Вінницької області, не маючи законних підстав для затримання, перевищуючи свої службові повноваження, умисно, незаконно, в порядку ст. 261 КУпАП, здійснив затримання, при цьому застосувавши до нього спеціальні засоби кайданки, а також доставлення його до Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, де він, будучи затриманим, перебував до 15 год. 30 хв. 31.03.2023, при цьому в кайданках до 14 год. 27 хв. 31.03.2023, внаслідок чого потерпілому спричинено біль та ображено особисту гідність”, – йдеться у матеріалах суду.

Патрульного звинуватили у порушенні ч.2 ст.365 КК України – перевищення службових повноважень.

На суді патрульний провину визнав лише частково. Він пояснив, що зупинив авто судді, оскільки той рухався зі швидкістю 110 км/год при дозволеній 50 км/год. Порушник почав йому пояснювати, що TruCam неправильно встановлена, а потім показав документ, який патрульний не встиг роздивитись.

Він додав, що порушник поводив себе зухвало та агресивно і без дозволу поїхав геть. Після того, як його наздогнали суддя сам погодився проїхати до відділку поліції та дозволив надягнути на себе кайданки.

На суді патрульний перепросив у судді та просив суворо його не карати.

Суд дослідив матеріли справи та діалоги копа, судді та інших і визнав патрульного винним за ч.2 ст.365 КК України та засудив на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах Національної поліції України терміном на рік.

Цей вирок замінили на один рік іспитового.