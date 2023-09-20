У Тернополі водій позашляховика збив на тротуарі 15-річну дівчинку і навіть не зупинився

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 19 вересня, о 20:20 у Тернополі.

До поліції надійшло повідомлення від 15-річної тернополянки про те, що її на тротуарі збив автомобіль. Водій не зупинився, а втік.

Правоохоронці встановили, що до аварії причетний кермувальник темного позашляховика. Він, рухаючись вулицею Острозького, виїхав на тротуар і допустив наїзд на неповнолітню. Дівчину з травмами госпіталізували в травматологічне відділення.

Водія-втікача розшукують. Правоохоронці звертаються до очевидців: якщо ви бачили ДТП – повідомте деталі у поліцію.

Загалом вчора на дорогах Тернополя та області сталося чотири дорожньо-транспортних пригоди. Шістьох людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.