25 травня у Тернополі вводиться у дію нова маршрутна мережа громадського транспорту, відповідно до результатів конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Тернопільській міській територіальній громаді.

Мережа створена на основі обстежень пасажирських та транспортних потоків, досліджень, опитувань та аналізу кореспонденцій пасажирів, проведених фахівцями українського представництва німецької компанії «Dornier Consulting International GmbH», з максимально можливим врахуванням побажань та пропозицій мешканців міста, підприємств та організацій.

В рамках формування мережі проведено громадські обговорення, електронні консультації, обговорення експертною радою, враховано письмові та усні пропозиції громадян, повідомляють у міській раді.

Звертаємо увагу на основні зміни, які будуть впроваджені:

Автобусні маршрути №15 і №25 об’єднані. Новий автобусний маршрут №15 сполучатиме вулицю Золотогірську із залізничним вокзалом, а також із проспектами Злуки та С. Бандери. Маршрут проходження: вулиці Золотогірська, Львівська, Мазепи, Руська, Кн. Острозького, Пирогова, Гоголя, Б. Хмельницького, Збаразька, Злуки, 15 Квітня, С. Бандери, Руська, Мазепи, Львівська, Золотогірська.

Об’єднано також наявні автобусні маршрути №28 та №29. Новий автобусний маршрут №29 проходитиме вулицями Вербицького, Коновальця, С. Бандери, Руська, Кн. Острозького (до перехрестя з вул. Микулинецькою), Живова, Оболоня, Шептицького, Живова, Танцорова, Мазепи, Кривоноса, Винниченка, Будного, Лучаківського, Бережанська, Мазепи, Танцорова, Живова, Острозького, Пирогова, Гоголя, С. Бандери, Вербицького.

Автобусний маршрут №12 від вулиці Протасевича продовжений до обласної дитячої лікарні. Маршрут проходження: вулиці Сахарова, Корольова, Купчинського, 15 Квітня, Протасевича, Л. Українки, Малишка, Глибока, Татарська, Замонастирська, Живова, Оболоня, Шептицького, Живова, Танцорова, Мазепи, Кривоноса, Винниченка, Карпенка, Миру, Дружби, Танцорова, Живова, Замонастирська, Дівоча, Манастирського, Л. Українки, Протасевича, 15 Квітня, Купчинського, Сахарова. Автобусний маршрут №7 ліквідовано.

Суттєвих змін зазнав автобусний маршрут №4. Після введення нової мережі автобусами даного маршруту можна буде з мікрорайону «Новий Світ» без пересадок доїхати до мікрорайону «Сонячний», а з мікрорайону «Східний» – до залізничного вокзалу. Маршрут проходження: вулиці Новий Світ, Чехова, За Рудкою, Бродівська, Збаразька, Злуки, Тарнавського, Київська, 15 Квітня, Протасевича, Л. Українки, Бандери, Б. Хмельницького, Бродівська, За Рудкою, Чехова, Новий Світ.

З’явився новий автобусний маршрут №21 з метою сполучення масиву «Східний» з вул. Бродівською, адже раніше такого сполучення не було, а також мікрорайонів «Аляска», «Сонячний» та «Східний» з міською лікарнею №2 та міським управлінням соціальної політики. Маршрут проходження: вулиці Л. Українки, Слівенська, С. Бандери, Шухевича, Весела, Галицька, Бродівська, Лук’яновича, Промислова, Текстильна, Морозенка, Симоненка, Тарнавського, Київська, Стуса, Корольова, Купчинського, 15 Квітня, Протасевича, Л. Українки.

Автобусний маршрут №35 від проспекту Злуки продовжено до міської лікарні №2. Маршрут проходження: вулиці Винниченка, Карпенка, Миру, Дружби, Руська, Кн. Острозького, Пирогова, Гоголя, Б. Хмельницького, Збаразька, Злуки, Купчинського, Корольова, Стуса, Київська, Тарнавського, В. Великого, Л. Курбаса, Текстильна, Збаразька, Б. Хмельницького, Руська, Мазепи, Кривоноса, Винниченка.

Автобусний маршрут №19 відтепер сполучає район вулиці Лучаківського із ТРЦ «Подоляни». Маршрут проходження: вулиці Лучаківського, Бережанська, Мазепи, Руська, Кн. Острозького, Пирогова, Гоголя, Б. Хмельницького, Збаразька, Тарнавського, В. Великого, Л. Курбаса, Текстильна (ТРЦ «Подоляни»), Морозенка, Симоненка, Тарнавського, Злуки, Збаразька, Крушельницької, Замкова, Руська, Мазепи, Кривоноса, Винниченка, Будного, Лучаківського.

Автобусний маршрут №31 забезпечує пряме сполучення району вулиці Карпенка із міською лікарнею №3. Маршрут проходження: вулиці Карпенка, Будного, Тролейбусна, Бережанська, Мазепи, Руська, Кн. Острозького, Микулинецька, смт. В. Березовиця (Містечко шляховиків), Микулинецька, Кн. Острозького, Руська, Дружби, Миру, Карпенка.