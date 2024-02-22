Зміни до Правил користування міським пасажирським транспортом у Тернополі внесли на засіданні виконавчого комітету 22 лютого. Окремі пункти доповнили новою інформацією відповідно до Довідника безбар’єрності.

Загалом, зміни внесли до чотирьох пунктів. Пропонуємо ознайомитися з ними усім, хто користується громадським транспортом:

«Пасажири повинні підійматись у транспортний засіб та сходити з нього після його повної зупинки. Право першочергового входу у транспортний засіб та виходу з нього мають вагітні жінки, люди з інвалідністю, пасажири з дітьми дошкільного віку, люди старшого віку. Першочергово з салону транспортного засобу пасажири виходять, після того інші пасажири мають право заходити у транспортний засіб. При вході та виході пасажири повинні дотримуватись порядку черговості, а після оголошення про закриття дверей відійти від них на безпечну відстань».

«У випадку, якщо у салон транспортного засобу підіймається пасажир із дитячою коляскою чи пасажир в кріслі колісному, інші пасажири повинні допомогти їм та звільнити площадку, що призначена для їх комфортного проїзду».

«Пасажири повинні утримуватись від безпідставного зайняття в транспортних засобах Перевізника місць, що відмічені спеціальними візуальними знаками як місця для сидіння: людей з інвалідністю, вагітних жінок, пасажирів з дітьми дошкільного віку, людей старшого віку».

«Звільняти місця для людей з інвалідністю, вагітних жінок, пасажирів з дітьми дошкільного віку, людей старшого віку».