У Тернополі таксист пошкодив клумби з квітами і поїхав, ніби нічого не сталося. ВІДЕО

Вчора патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Патріарха Любомира Гузара.

Заявник розповів, що водій автомобіля Ford, пошкодив на подвір’ї клумби з квітами та поїхав у невідомому напрямку.

Інспектори негайно розпочали пошуки правопорушника. Провівши ряд розшукових заходів, охоронці порядку швидко встановили винуватця ДТП, розшукали чоловіка та склали на нього відповідні адмінматеріали.

“Не намагайтесь уникнути відповідальності за вчинене правопорушення. Якщо ви вчинили автопригоду, залишайтесь на місці події та викличте поліцію.

За залишення місця скоєння автопригоди передбачена відповідальність за ст. 122-4 КУпАП, яка передбачає штраф у розмірі 3400 грн, також суд може позбавити водія права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або присудити таким водіям адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб”, – наголошують у патрульній поліції.