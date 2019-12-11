У Тернополі шукають помічників Святого Миколая. Вони допомагатимуть у підготовці подарунків для малечі з кризових родин і дітей, які залишаються без належної батьківської уваги.

У Тернополі нараховують близько двох тисяч потребуючих дітей, яких до дня святого Миколая волонтери хочуть порадувати подарунками. Щоб реалізувати задумане, необхідні помічники Святого Миколая, а також меценати, які готові підтримати акцію.

«У нас вже діє Фабрика Святого Миколая. Волонтери збираються і готують подарунки у рамках благодійної акції «Миколай про тебе не забуде». Збираємося

у приміщенні церкви Св. Йосафата, що на вул. Лучаківського, 5а. Усі підготовлені подарунки помічники Миколая передадуть потребуючим дітям. Учасником акції може стати кожен охочий у зручний для себе спосіб», – розповідає координаторка акції Соломія Крушельницька. Минулого року акцію «Миколай про тебе не забуде» організували в 10 містах України, в тому числі і в Тернополі.

Софія Романська