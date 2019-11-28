Розпочалася всеукраїнська безстрокова акція підтримки адвокатки Небесної Сотні Євгенії Закревської. Долучилися до цієї ініціативи і тернополяни.

Відучора вони збираються під стінами облдержадміністрації з вимогами розслідувати злочини проти майданівців.

До «білого дому» у Тернополі активісти прийшли з плакатами: «Хто винен у вбивстві Небесної Сотні?», «Вбивці мають сидіти!». «Матеріали в справі Майдану передали в ДБР, але займатися ними там нікому. Вимагаємо покарання винних у розстрілах Революції Гідності. Зустрінемось завтра на тому ж місці в той же час», – зазначає учасник акції Іван Кізюк.

Акція підтримки адвокатки Небесної Сотні Євгенії Закревської безстрокова, – каже співорганізаторка Ірина Яремчук. В усіх областях України активісти збиратимуться щодня о 16:00.

«Закликаю усе майданівське середовища виходити під обласну адміністрацію із вимогою продовжити розслідування загибелі “Небесної Сотні”. 21 листопада адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування через незмогу Верховної Ради прийняти поправку у закон про Державне бюро розслідувань. Ця поправка дозволяє перевести до складу ДБР слідчих управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, які займалися справами Майдану. Без прийняття цієї поправки слідство може бути фактично зупинено. Якби не голодування адвокатки, про цю ганебну колізію ніхто б так і не дізнався. Тому закликаю публічно висловити підтримку за позицію адвокатці Євгенії Закревській. Вимагаємо позачергового скликання Верховної Ради, аби народні депутати таки внесли поправки і дозволили продовжити слідство».

Софія Романська