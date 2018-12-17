У Тернополі розшукують чоловіка в шапці-вушанці

17/12/2018 Розмір тексту:

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують мешканця обласного центру, Шеремету Олександра Володимировича 1975 року народження.

11 грудня на лінію «102» надійшло повідомлення про зникнення чоловіка. Як зазначила заявниця, вранці того ж дня її син вийшов з дому та не повернувся. Місце знаходження краянина невідоме.

Прикмети зниклого: ріст 176 см, середньої тілобудови, темне волосся.

Був одягнений в куртку темно-сірого кольору, темні штани, на голові шапка-вушанка сірого кольору.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».