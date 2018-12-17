У Тернополі розшукують чоловіка в шапці-вушанці

17/12/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують мешканця обласного центру, Шеремету Олександра Володимировича 1975 року народження.

11 грудня на лінію «102» надійшло повідомлення про зникнення чоловіка. Як зазначила заявниця, вранці того ж дня її син вийшов з дому та не повернувся. Місце знаходження краянина невідоме.

Прикмети зниклого: ріст 176 см, середньої тілобудови, темне волосся.

Був одягнений в куртку темно-сірого кольору, темні штани, на голові шапка-вушанка сірого кольору.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,351 / 12.14m