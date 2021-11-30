«Голодомор — геноцид українців» – видання під такою назвою презентували у Тернополі.

Це інформаційні карти, які присвячені 88-им роковинам Голодомору 1932-1933 років.

Тут зібрані дані, як змінювався етнічний склад України, розміщені документальні фото жертв голодоморів.

“Україна пережила три голодомори: 1921-1922, 1932-1933 і 1946-1947 років. Більшовики їздили по селах, забирали харчі, розстрілювали людей, спалювали поля і землю. Під час голодоморів кожної години помирали 1000 людей. Половина з яких — діти. Історики досі визначають справжню цифру: від 7 до 9 мільйонів загиблих від голоду. Українцям забороняли виїжджати за межі населених пунктів, скрізь були чорні дошки… Я думаю, що туристи, які відвідують наш музей дізнаються багато нового для себе з цих карт”, – зазначив директор музею політичних в‘язнів Ігор Олещук.

Видання передали до музею політичних в’язнів. Ознайомитися із ним можуть всі охочі. Також інформаційні карти розповсюджуватимуть у навчальних закладах.