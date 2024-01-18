У Тернополі пенсіонерка забула, де припаркувала автомобіль, і заявила у поліцію про його викрадення

Хибний виклик про незаконне заволодіння авто: патрульні притягнули до відповідальності заявницю.

Учора поліцейським надійшов виклик на вулицю Гетьмана Мазепи. На лінію 102 звернулася 60-річна громадянка, яка повідомила, що її транспортний засіб Kia викрали.

Охоронці порядку швидко прибули на місце події. У результаті опрацювання виклику інспектори встановили, що заявниця припаркувала автомобіль в іншому місці та забула. Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Поліцейські винесли на громадянку постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.