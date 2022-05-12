Близько сотні комп’ютерів вартістю в п’ятсот тисяч гривень виявили працівники Тернопільського управління ДВБ НП України. В кількох приміщеннях Тернополя працювала мережа ігрових залів. Незаконний бізнес в обласному центрі влаштували місцеві мешканці.

В ході досудового розслідування, яке проводилося під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, оперативники викрили три гральних заклади. Усе в них проходило нелегально та таємно – при вході висіли камери спостереження і адміністратори до приміщення пускали лише перевірених людей або постійних клієнтів.

Після того, як поліцейські зібрали достатню доказову базу, в усіх гральних закладах, які належали до однієї мережі, працівники ДВБ, спільно з співробітниками Бюро економічної безпеки, слідчими головного управління краю та бійцями спецпідрозділу ТОР патрульної поліції провели ряд обшуків.

Окрім комп’ютерної техніки в підпільних казино вилучили зібрані кошти, блокноти із записами усіх ігор та доходів. Виявили працівники поліції і списки боржників.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 1 та 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, за попередньою змовою групою осіб) ККУ.