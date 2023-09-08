У соціальних мережах шириться інформація про те, що на території студмістечка одного із вищих навчальних закладів Тернополя невідомий чоловік вчиняв дії сексуального характеру до дівчини. Поліцейські встановили дану особу після звернення батька потерпілої.

У середу, 6 вересня, близько 22 години до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що невідома особа вчинила розпусні дії щодо його 18-річної доньки.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення. Як з’ясувалося, подія трапилась на території студмістечка одного із вишів Тернополя, де навчається його донька. До дівчини підійшов невідомий, почав робити непристойні пропозиції та домагався її. Зупинив лиходія випадковий перехожий.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Це 50-річний житель Тернополя.

Тривають слідчі дії. Поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту, його свідків та очевидців.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.153 Кримінального кодексу України (вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство).

За результатами проведених слідчих заходів буде дана правова оцінка діям фігуранта.