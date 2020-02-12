Для вдосконалення та підвищення якості надання послуг з пасажирських перевезень у Тернополі спеціалісти управління транспортних мереж та зв’язку доопрацювали і запропонували внести певні зміни у міську маршрутну мережу громадського транспорту.

Як пояснює начальник управління Олег Вітрук, оновлена маршрутна мережа створена на основі обстежень пасажирських та транспортних потоків, досліджень, опитувань і аналізу кореспонденцій пасажирів, проведених відомою німецькою компанією «Дорньєр інтернешнл», з максимально можливим врахуванням побажань та пропозицій мешканців міста, підприємств та організацій.

В рамках формування мережі проведено також громадські обговорення, електронні консультації, та розгляд пропозицій експертною радою.

«Наразі комунальні автобуси обслуговують маршрутну мережу №1а, що сполучає масиви «Східний» та «Дружба», окрім цього, нещодавно експерементально було запроваджено автобусний маршрут №35 «вул. Винниченка – ТРЦ «Подоляни», який уже користується популярністю в тернополян, адже сполучає основні пасажиронасичені райони Тернополя, – зазначив Олег Вітрук. – Проте, на прохання тернополян, наразі пропонується його доповнити, а саме: від просп. Злуки автобус курсуватиме через вулиці Сахарова, Р. Купчинського, Корольова та В. Стуса, що забезпечить транспортне сполучення лікарні №2 з вул. Київською, В. Великого, Леся Курбаса, Симоненка та «Подолянами»».

Також, пропонується запровадити новий автобусний маршрут №21 «Вул. Лесі України – ТРЦ «Подоляни», що забезпечить сполучення масиву «Східний» з вул. Бродівською, адже на даний момент такого сполучення у місті немає, далі через вул. Промислову, гіпермаркет «Епіцентр», вул. Текстильну до ТРЦ «Подоляни» та через вул. Київську, В. Стуса до лікарні №2. Важливо, що за рахунок цього усі лікарняні заклади, які розміщені на вул. Р. Купчинського, відтепер матимуть транспортне сполучення в обидві сторони з вул. Київською та вул. В. Симоменка. Окрім того, пропонується, щоб автобуси, які обслуговуватимуть даний маршрут, від просп. Степана Бандери курсували через вулиці Шухевича і Веселу, де неподалік знаходиться управління соціальної політики, до вул. Бродівської.

Зважаючи на численні прохання мешканців мікрорайону «Новий світ», відтепер автобусний маршрут №4 «Вул. Новий світ – вул. Київська – вул. Лесі Українки» курсуватиме від «шостого магазину» до вул. Збаразької, просп. Злуки, вул. Генерала Тарнавського, вул. Київської, вул. 15 квітня до вул. Лесі Українки.

Ще один маршрут, який зазнає істотних змін, є автобусний маршрут №31 «Містечко Шляховиків – вул. Карпенка – міськлікарня №3». Пов’язані зміни із необхідністю сполучення вулиць Миру, Карпенка і С. Будного з лікарнею №3.

Для покращення обслуговування вулиць С. Будного та Лучаківського, видозмінено автобусний маршрут №19 «ТРЦ «Подоляни – вул. Винниченка». Він проходитиме вулицями: Винниченка – С. Будного, Лучаківського, Бережанська, І. Мазепи, М. Кривоноса, Винниченка – до Лучаківського, та від вул. Лучаківського – Бережанської, І. Мазепи до В. Великого – Леся Курбаса – ТРЦ «Подоляни».

Як додав Олег Павлович, при формуванні нової транспортної мережі частину автобусних маршрутів вирішено об’єднати з метою більш ефективного використання транспорту та кращого забезпечення мешканців транспортним сполученням.

Так, автобусний маршрут №12 «Обласна дитяча лікарня – вул. Карпенка» доповнюється маршрутом №7, який незабаром буде ліквідовано. Додано, зокрема, ділянку від Збаразького повороту до обласної дитячої лікарні та сполучено її з масивом «Дружба». В перспективі його планується також продовжити до вул. Корольова та Підволочиського шосе через новий мікрорайон № 6.

Маршрут №15 «Вул. Золотогірська – просп. Злуки – просп. Степана Бандери». Для покращення транспортного сполучення мешканців вул. Золотогірської і Бенцаля з залізничним вокзалом та просп. Злуки, а також уникнення дублювання маршрутів у районі вул. Кривоноса та Миру, пропонується приєднати маршрут №25 до маршруту №15.

Відповідно до змін, об’єднаються також автобусні маршрути №29 «Вул. Вербицького- ринок – вул. С. Будного» та №28. Це забезпечить завантаження маршруту в обидві сторони та пряме сполучення вулиць Коновальця і Вербицького з масивом «Дружба».

Змін зазнають і деякі тролейбусні маршрути. Серед них: новий тролейбусний маршрут №1. Відтепер він проходитиме від вул. О. Довженка до центрального ринку із заїздом на зупинку «Автовокзал». За рахунок цього «Східний» масив буде сполучений з центральним ринком та автовокзалом в обидві сторони. Даний маршрут уже незабаром буде затверджений.

Тролейбусний маршрут №5 може також зазнати змін. Адже, є пропозиція, аби електротранспорт на даному маршруті курсував через центр міста впродовж усього дня ( наразі це здійснюється лише у ранкову та вечірню пори доби). Для цього спеціалісти цими днями вивчають пасажиропотік на різних ділянках маршруту.

Запропоновані зміни будуть прийняті лише після розгляду та затвердження маршрутної мережі на засіданні виконавчого комітету, та проведення конкурсу на визначення перевізника.