За останню добу на Тернопільщині не зафіксовано нових випадків коронавірусу. Натомість є три нових підозри.

Про це повідомили сьогодні у Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.

Дорослий пацієнт, у якого підозрюють небезпечну інфекцію, перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Дітки знаходяться в інфекційному відділенні міської дитячої лікарні. Їм 1,5 і 8 рочків.

Хворим на коронавірус, у якого підтверджений цей дігноз, є священник із Заліщик.

Нагадаємо, на території області і міста Тернополя запроваджено режим надзвичайної ситуації.

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