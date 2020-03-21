У Тернополі оголошено режим надзвичайної ситуації.

Таке рішення прийняв штаб для боротьби з коронавірусом.

Серед основних рішень штабу – введення маскового режиму. Відтепер заборонено перебувати у місцях загального користування, в закритих приміщеннях, офісах та транспорті загального користування без масок.

Крім того, у місті посилено контроль за проведенням дезінфекції дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, санітарним прибиранням місць загального користування в багатоквартирних будинках та територій з масовим перебуванням людей.

Також буде продовжено роботу з оповіщення населення з автомобілів, обладнаних гучномовцями, про дотримання карантинних заходів.

Читайте на цю тему:

Не панікуйте і дотримуйтесь карантину: як поводитися у період надзвичайної ситуації

У Тернополі припиняє курсувати громадський транспорт. ВІДЕО

Пости і посилений контроль: як працюватиме поліція Тернопільщини під час надзвичайної ситуації