У Тернополі оголошено режим надзвичайної ситуації.
Таке рішення прийняв штаб для боротьби з коронавірусом.
Серед основних рішень штабу – введення маскового режиму. Відтепер заборонено перебувати у місцях загального користування, в закритих приміщеннях, офісах та транспорті загального користування без масок.
Крім того, у місті посилено контроль за проведенням дезінфекції дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, санітарним прибиранням місць загального користування в багатоквартирних будинках та територій з масовим перебуванням людей.
Також буде продовжено роботу з оповіщення населення з автомобілів, обладнаних гучномовцями, про дотримання карантинних заходів.
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