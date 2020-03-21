В Тернопільській громаді – надзвичайна ситуація, але рух для приватного, легкового транспорту поки не обмежений.
Про це повідомляють у штабі для боротьби з коронавірусом.
Разом з тим, на в’їздах у Тернопіль створять 10 контрольно-пропускних пунктів. На них будуть проводити температурний скринінг водіїв та пасажирів, огляд, надаватимуть поради, а при необхідності – спрямовуватимуть у лікарні.
У штабі просять людей залишатися вдома, дотримуватися карантину – лише так можна зупинити поширення інфекції.
Перелік постів, які будуть облаштовані на в’їздах у Тернопіль:
а/д М-19, вул. 15 Квітня;
а/д перехрестя вул. Купчинського та вул. Корольова;
а/д М-12, за Збаразьким кільцем;
а/д виїзд з с. Великі Гаї;
а/д М-19, вул. Микулинецька, навпроти ресторану «Шинок»;
а/д виїзд з с. Петриків, біля маркету «АТБ»;
а/д М-12, сервісний центр МВС;
а/д М-09, біля автозаправки «Автотехсервіс»;
а/д перехрестя с. Біла, Бродівське перехрестя;
а/д виїзд вул. Текстильна на Об‘їзну.
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