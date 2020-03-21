В Тернопільській громаді – надзвичайна ситуація, але рух для приватного, легкового транспорту поки не обмежений.

Про це повідомляють у штабі для боротьби з коронавірусом.

Разом з тим, на в’їздах у Тернопіль створять 10 контрольно-пропускних пунктів. На них будуть проводити температурний скринінг водіїв та пасажирів, огляд, надаватимуть поради, а при необхідності – спрямовуватимуть у лікарні.

У штабі просять людей залишатися вдома, дотримуватися карантину – лише так можна зупинити поширення інфекції.

Перелік постів, які будуть облаштовані на в’їздах у Тернопіль:

а/д М-19, вул. 15 Квітня;

а/д перехрестя вул. Купчинського та вул. Корольова;

а/д М-12, за Збаразьким кільцем;

а/д виїзд з с. Великі Гаї;

а/д М-19, вул. Микулинецька, навпроти ресторану «Шинок»;

а/д виїзд з с. Петриків, біля маркету «АТБ»;

а/д М-12, сервісний центр МВС;

а/д М-09, біля автозаправки «Автотехсервіс»;

а/д перехрестя с. Біла, Бродівське перехрестя;

а/д виїзд вул. Текстильна на Об‘їзну.

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