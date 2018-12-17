У тернопільському військкоматі розповіли про “облави” на призовників

17/12/2018 Розмір тексту:

Осінній призов-2018 добігає кінця. Цього року він тривав упродовж трьох місяців. Призов охопив понад двадцять три тисячі юнаків, з них до війська відправлять 550 осіб. Це на 2,5% більше, ніж під час весняного призову.

Осінній призов продовжено на один місяць через збільшення кількості призовників для комплектування Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, а також якісного відбору майбутніх захисників Батьківщини.

«Призов розпочався з першого вересня. Відповідно до змін указу Президента, призов відбувався упродовж трьох місяців: жовтня, листопада, грудня. Це пов’язано із тим, що збільшилася кількість призовників для укомплектування команд для Національної гвардії і Державно-прикордонної служби», – каже заступник військового комісара, начальник відділу комплектування та призову Тернопільського обласного військового комісаріату Петро Сирко.

В обласному військкоматі нагадують, чоловікам віком від 20 до 27 років не варто чекати повістки. Оскільки громадяни призовного віку повинні прийти до військкомату упродовж десяти днів з оголошення призову.

«Згідно частини восьмої статті 15 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” (Закон) після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову у разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову. Відповідно до частини десятої цієї ж статті Закону, у разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом», – додає Петро Сирко.

У військовому комісаріаті спростовують інформацію щодо влаштування «облав» для чоловіків призовного віку.

«Часто-густо в соціальних мережах та на сторінках Інтернет-видань висвітлюють фото військових у громадських місцях та підписують, що нібито військові комісаріати проводять облави і «крадуть» людей прямо на вулицях. Фейкові повідомлення у ЗМІ та соцмережах робляться або на замовлення противників відбудови Збройних Сил України, або для саморекламування, та ніяк не для підвищення іміджу військовослужбовця як захисника своєї держави».

Софія Романська