У Чернівецькій області у четвер ще двох громадян України госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус.

Про це повідомляють у Чернівецькій ОДА.

“Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску “Порубне” в Чернівецькій області.

Станом на 4 березня, за словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, в Україні на дослідженні було 6 підозр на коронавірусну інфекцію, усі ці люди були ізольовані.