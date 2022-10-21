Проект «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі» розпочався на Тернопільщині. Серед іншого він передбачає, що рятувальники та поліцейські перебуватимуть у школах та працюватимуть над впровадження передового досвіду та інноваційних технік в організації безпеки учасників освітнього процесу.

Стартував проект з Великобірківської територіальної громади.

– В наш час, в реаліях повномасштабного спротиву російській агресії, безпекова складова навчального процесу є питанням номер один, – кажуть в ГУ ДСНС у Тернопільській області. – Адекватною реакцією на виклики сьогодення є посилення безпеки дітей в освітньому середовищі через покращення комунікації та партнерства рятувальників, поліції, закладів освіти, громади, батьківського та учнівського врядування. Саме таку модель співпраці передбачає проект «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі», який стартував на Тернопільщині.

Проектом передбачено, що спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі перебуватимуть в закладах середньої загальної освіти та працюватимуть над впровадженням передового досвіду та інноваційних технік в організації безпеки учасників освітнього процесу, підвищенням рівня захищеності дітей, протидії вчиненню правопорушень дітьми та стосовно них, створенням безпечної інфраструктури на прилеглій до шкіл території та іншим.

20 жовтня керівники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, Головного управління Національної поліції, Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА та представники Великобірківської територіальної громади підписали Меморандум про співпрацю та партнерство. Метою цього Меморандуму і є реалізація вказаного проекту. Втілюють його МВС, Національна поліція, Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з МОН, Мінсоц, Мінрегіон, освітнім омбудсменом разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Асоціацією міст України, Всеукраїнською Асоціацією об’єднаних територіальних громад та громадами.