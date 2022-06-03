У популярних місцях для купання в Тернополі перевірили воду: що виявили?

Фахівці Головного управління Держпроспоживслужби в Тернопільській провели дослідження води в місцях рекреації Тернополя.

Як повідомляють у пресслужбі відомства, точками відбору води були тернопільський став (“Циганка”), відкритий басейн клубу оздоровчого зимового плавання “Нептун” та дальній пляж.

За результатами мікробіологічних та фізико–хімічних досліджень, взірці води відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, за винятком зразка води басейну клубу оздоровчого зимового плавання “Нептун” у парку “Топільче”, в якому є незначне заниження вмісту розчиненого кисню (3,35 мгО2/дм.куб при нормативному значенні не менше 4 мгО2/дм.куб). Інших відхилень (в т. ч. патогенних мікроорганізмів) у воді ставу не виявлено.

Спеціалісти Держпродспоживслужби рекомендують дотримуватись правил особистої безпеки при купанні в ставі, а саме: не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, очей та носа, уникати травм, після купання приймати душ, не заходити в воду при наявності порізів та подряпин.