У Почаївській Лаврі на Тернопільщині почали збирати підписи за вихід із Московського патріархату.

Про це у Фейсбуці повідомив Ігор Брик.

“Дійшла черга і до Почаївської Лаври. В монастирі почали збір підписів за вихід з Московського патріархату і проголошення автокефалії УПЦ. Проголосувати та залишити свій підпис під зверненням до глави УПЦ блаженнійшого митрополита Онуфрія можна у іконних лавках Лаври”, – написав чоловік.

Нагадаємо, На Тернопільщині громади УПЦ МП хочуть розірвати всі зв’язки з Московським патріархатом.

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