Депутати під час свого недавнього сесійного засідання виявились одностайними у тому, що діяльність УПЦ МП, яка підпорядкована Патріарху Кирилу, носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер».

Як наголосили у розмові з репортером «Високого замку» обранці найбільшої об’єднаної Дрогобицької територіальної громади, прийняти таке рішення, крім всього іншого, їх змусили й вимоги Закону України «Про правовий режим воєнного стану», а також ч. 4 ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування». За словами депутатів, “не можна сьогодні потурати тим, хто своїм служінням несе загрозу національній безпеці України: на нашій землі Московська Церква давно вже стала одним із підрозділів путінської п’ятої колони. У час війни миритись із її діяльністю – безвідповідально та злочинно”.

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Такою ж самою є й позиція депутатів на території всієї Дрогобицької агломерації – тих, хто представляє два сусідні міста – Трускавець та Борислав. Під час сесійного засідання, яке у Трускавці відбулося минулого тижня, депутати визначились із терміном, упродовж якого Петро Федак, місцевий парох УПЦ МП, має визначитись із своєю позицією – кому служитиме? Богові й Україні чи кремлю та путіну? На роздуми дали 7 днів.

Як інформує пресслужба Трускавецької міськради, у листі від згаданої парафії релігійна громада ставить до відома місцеву владу, що станом на сьогодні у храмі прийнято рішення про «непоминання Патріарха Кирила у богослужіннях: виникло питання неможливості подальшого духовного зв’язку з РПЦ».

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Повідомляється також, що трускавецькі віряни, як і низка інших громад, звернулися з листом до керуючого своєї Львівської єпархії митрополита Філарета щодо ініціювання скликання Собору про розрівання стосунків з РПЦ. Парафія бере активну участь у допомозі, яка надається Збройним Силам України. Вірні церкви спільно з вірними інших конфесій спільно боронять Україну, беруть участь у бойових діях. Багато біженців, які, рятуючись від жахіть війни, знайшли прихисток у Трускавці, отримують належну духовну, моральну та матеріальну підтримку у даній релігійній громаді.

Наразі відповіді та конкретних дій митрополита ФІларета не спостерігається.

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Відреагував парох Бориславської парафії УПЦ МП, отець Діонісій Буренко, який написав такий пост у соцмережах:

«Доєднуючись до тисяч священнослужителів по всій Україні, підтримую й заявляю: путін – це звичайнісінький Гітлер, вбивця і кат українського (і не тільки) народу!!! Патріарх Кирил, на жаль, посібник убивці і розділяє його гріх! За що буде перед Богом відповідь! Не треба в Україні нікого рятувати!!! Ми самі дамо собі раду, ми разом зі своїм народом і зі смиренням приймаємо свій Хрест. Ідіть геть з Української землі!».

Міський голова Борислава Ігор Яворський вважає, що на території ОТГ конфесійні зміни відбуватимуться швидким еволюційним шляхом. Умови для цього дозріли. Тому тут чекають на офіційний перехід отця Діонісія та інших священиків УПЦ МП до ПЦУ.