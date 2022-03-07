Керуючий Тернопільською єпархією УПЦ митрополит Сергій (Генсицький) відмовився від ордена “Дружби народів”, яким його колись нагородив путін.

Про це він повідомив у своїй заяві.

“В зв’язку з війною Росії проти України, розпочатої президентом В.В.Путіним, виконую свій громадський обов’язок:

Відмовляюся від його нагороди – ордена “Дружби народів” отримано тоді, коли наші народи жили в мирі, тому, що нині він порушив мир між народами і почав війну проти нашої Батьківщини!”.

У коментарях дописувачі сумніваються у щирості слів митрополита і зазначають, що війна триває уже вісім років.

“ЛИЦЕМІРСТВО

1. Громадський чи може все ж таки громадянський?

2. А упродовж останніх 8-ми років у нас був мир між народами? Чи владиченко вважав, що ми маємо “гражданскую вайну на Донбасє” і росія тут ні при чому?

3. Владиченько молиться за мир чи за перемогу над окупантами? Прохання уточнити, бо це не зовсім тотожні речі, мир може бути і через капітуляцію. Судячи з того, що про воїнів-захисників України нічого не сказано, то певно таки другий варіант. Щоби побрякушку від путлєра знову начепити можна було”, – слушно зауважує Левко Даниловський.

А читачка Іларія Романівна коротко додає: “Не вірю”.