“Почаївська лавра буде наша”: що чекає московський патріархат в Україні

Рада оборони Тернопільщини обговорила питання щодо діяльності на території нашої області церков, що належать до Української православної церкви у співпраці з Московським патріархатом.

Зміни у цьому напрямку будуть, але вони мають пройти законно і цивілізовано. Про це йшлося сьогодні, 7 березня, під час брифінгу в Тернопільській військовій адміністрації, передає ТЕРЕН.

– Ми всі прагнемо, щоб Україна була цивілізованою демократичною державною, – стверджує голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш. – А тому всі дії щодо Почаївської Успенської лаври мають бути законними і цивілізованими!

Підтримав такі наміри головний поліцейський Тернопільщини Олександр Богомол. За його словами, місцеві правоохоронці нині мають доступ до всіх будівель і приміщень святині. Настоятель – митрополит Володимир (Мороз) повністю співпрацює з владою.

– Із митрополитом була зустріч, – розповідає поліцейський. – У Лаврі дійсно зараз є багато людей. Більшість – переселенці. Ми всіх переписали. Тримаємо ситуацію на контролі, просимо її не загострювати. Комунікація налагоджена, тому ми розраховуємо на те, що вдасться уникнути будь-яких провокацій.

Проте якщо у когось є інформація чи підозри про виникнення небезпеки, то поліцейський закликав не мовчати, негайно повідомляти на лінію «102». Голова обласної ради Тернопільщини Михайло Головко нагадав, що Закон «Про колаборацію» Верховна Рада вже ухвалила. Залишилося лише Президенту поставити підпис під цим документом.

– Процес переходу парафій із УПЦ в Православну Церкву України вже розпочався, – додає Михайло Головко. – Почаївська Лавра також незабаром буде наша…

До речі, хорошим знаком наша влада вважає те, що керуючий Тернопільською єпархією УПЦ МП митрополит Сергій (Генсицький) відмовився від ордена Дружби, яким його колись нагородили в Росії. Мовляв, таких відзнак в Україні було лише 4.