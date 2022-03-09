Православний чоловічий монастир Почаївська Успенська лавра УПЦ (МП), що в Кременецькому районі, прийме на розміщення понад сотню переселенців.

Про це на брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, передає Суспільне.

“Ми вже досягли домовленості про те, що більше 150 людей, які будуть прибувати чи з Харкова, чи з Києва, чи з Сум, з міст, де відбуваються бойові дії, прийме Почаївська лавра. Там їх готові приймати на розселення зі всім забезпеченням. Тобто Московський патріархат, що знаходиться в Тернополі, зараз робить перші кроки, щоб цих людей прийняти, нагодувати, зробити їхнє життя безпечним. Це для тих скептиків, які казали, що треба йти і штурмом брати. Не потрібно. Вони відмовляються від Росії. Вони дійсно кажуть, що ця війна – агресія Росії. Релігія має дуже тонкі грані, не треба переходити їх. Не допомагайте в цьому ворогу. Тому що кожен ваш заклик до знесення Московського патріархату чи будь-якого іншого буде розцінюватися, як священна війна”, – сказав на брифінгу Володимир Труш.