На Шумщині громади УПЦ МП вимагають від керівництва церкви скликати Помісний собор і розірвати всі зв’язки з Московським патріархатом.

Звернення до Митрополита Тернопільського та Кременецького УПЦ Сергія вже опублікували парафіяни сіл Мирове та Кордишів Кременецького району. Підписи також збирають у Брикові, Онишківцях та інших селах, повідомляє тижневик “Номер один“.

– Ми, парафіяни Української православної церкви сіл Кордишів та Мирового засуджуємо нелюдську агресію російської федерації проти народу України. Знищено житлові квартали міст, зруйновано інфраструктуру, за останні тижні російські війська знищили понад десять храмів нашої церкви в Україні, ще десятки пошкоджені. На сьогоднішній день вважаємо неможливим залишатися у складі московського патріархату та просимо Вас звернутися до предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія з проханням ініціювати скликання Помісного собору, де й розглянути вихід із складу московського патріархату, – йдеться у зверненні парафіян УПЦ сіл Кордишів та Мирове до Митрополита Тернопільського та Кременецького УПЦ Сергія (всього 31 підпис).

На сьогодні питання стоїть не так у скликанні Собору, адже в військовий час це зробити практично не є можливим, а насамперед у виході з юрисдикції московської церкви.

Нагадаємо, за розпорядженням Митрополита Сергія, із 3 березня у храмах УПЦ МП вже не поминають за Богослужінням Патріарха Кирила, який благословив військових на війну проти України.