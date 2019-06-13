На вихідних у Почаївській Лаврі настоятель монастиря УПЦ МП митрополит Почаївський Володимир зустрівся з представниками трьох помісних православних церков.

Як повідомляє сайт Лаври, серед іноземних гостей обителі були священнослужителі Кіпрської, Сербської та Польської православних церков.

Невипадково, що дві останні церкви постійно критикують за вплив з боку Росії. Як відомо, Сербська Православна Церква здавна отримує значні фінансові вливання з Росії на будівництво храмів, тому і підтримує позицію РПЦ щодо церковних питань в Україні.

Очільника Польської Автокефальної Православної Церкви ЗМІ взагалі підозрюють у співпраці зі спецслужбами часів соціалістичної Польщі, підконтрольної СРСР. Вплив на Польську Православну церкву з боку Росії, вочевидь, зберігся і дотепер. Для прикладу, православні священики з польського міста Білосток, які на вихідних зустрічались з настоятелем Почаївської Лаври, не лише регулярно возять своїх парафіян на паломництво в Росію, а навіть організовують для них курси з вивчення російської мови.

Щодо Кіпрської Православної церкви, то вона хоч і має парафій майже вдвічі менше, ніж сукупно лише одна Тернопільська область, проте все ж засудила Російську Православну Церкву за її агресивну церковну політику щодо України. Втім, і в невеликій та лояльній на перший погляд до України церкві Кіпру представникам Московського патріархату вдалось знайти свого прихильника та привезти його у Почаїв для імітації підтримки УПЦ МП. Перед цим представника Кіпрської Православної Церкви архімандрита Нектарія Бакопулоса місцеві московські попи возили селами Тернопільщини, що вийшли з Московського патріархату. Під час поїздок іноземного гостя залякували небилицями про «кровожерливих бандерівців», які «захоплюють» ними ж побудовані храми. Так, за інформацією, зібраною журналістами, в селі неподалік Почаєва прихильники УПЦ МП поширюють історії про те, як «вимерли 13 активістів», які хотіли перевести парафію до української церкви, а «жінку, яка кидалась на попа, корова вдарила копитом в груди так, що вона впала і вже який день не може прийти до тями».

На фото: патріарх Сербської Православної Церкви Іриней та президент Російської Федерації Владімір Путін