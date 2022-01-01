У новорічну ніч вогнеборці врятували шість будівель, вантажний автомобіль і трактор

31 грудня о 21:48 у с. В. Березовиця Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району на вул. Подільська виникла пожежа вантажного автомобіля «Mercedes-Benz 516», котрий належить місцевому приватному підприємцю.

Внаслідок пожежі вогнем знищено кабіну автомобіля на площі 7 м кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціально-призначеної техніки аварійно-рятувального загону та черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, також на місце події залучались працівники оперативно-координаційного центру Головного управління. Під час гасіння врятовано вантажний автомобіль, трактор та дві будівлі.

О 22:25 у с. Васьківці Шумської територіальної громади Кременецького району виникла пожежа обрешітки димаря житлової будівлі, внаслідок якої обрешітку знищено вогнем. Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано житлову будівлю.

1 січня 2022 року о 00:28 у с. Соколів Золотопотоцької територіальної громади Чортківського району на вул. Івана Франка виникла пожежа гаражного приміщення, внаслідок якої знищено перекриття та покриття гаражного приміщення, вікна, двері, трактор «Прикарпатець», бензопила «STIL», на загальній площі 30 м кв. Пожежу ліквідовано черговими караулами 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Золотий Потік. Під час гасіння врятовано господарську будівлю.

О 01:29 у с. Лопушне Лановецької територіальної громади Кременецького району на вул. Л.Українки виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі частково знищено покриття господарської будівлі, тюки соломи та речі домашнього вжитку на загальній площі 30 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано господарську та житлову будівлі.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.