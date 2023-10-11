У Херсонській області загинув тернополянин Тарас Галат: йому було лише 28 років

Ще один мешканець Тернополя віддав життя за Україну.

У Херсонській області загинув Тарас Галат. Йому було лише 28 років.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“З сумом та болем сповіщаємо, що захищаючи рідну землю загинув Герой Галат Тарас Русланович (29.06.1995 р.н.). Його життя обірвалося 10 жовтня під час захисту Батьківщини у Херсонській області. Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Добрий та світлий спомин про нашого воїна назавжди залишиться у наших серцях. Царство йому небесне та вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника Тернополя.