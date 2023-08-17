Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, який проживав у м. Борщів.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність 15 серпня 2023 року загинув командир відділення взводу РХБЗ однієї з бойових бригад, молодший сержант Махаринець Євгеній Вікторович 1972 року народження.

Про загибель Воїна повідомили у Чортківському РТЦК.

“Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають!!!”.