«Шахові віртуози у Бережанському замку» – змагання під такою назвою зібрали любителів інтелектуальної гри з Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей. Турніри проходили за швейцарською системою у 9 етапів.

До змагань долучилися юнаки 2006-2013 років народження. Поєдинки проходили на території Бережанського замку. Як повідомив головний суддя Олександр Улан, у турнірі можна було виконати 3 або 4 розряд.

«Турнір проходив у дворику замку згідно із положенням. Оскільки в замку нема стаціонарного інтернету, ми використовували програму SwissPerfect, яка не вимагає підключення до Інтернету. Все жеребкування і результати видруковували у паперовому вигляді. Місця учасників визначалися за сумою набраних очок».

Після змагань нагороди вручили переможцям, а для всіх учасників провели майстер-клас з шахів. Досвідом поділилися професійні шахісти. За результатами змагань першість вибороли львів’янка Аліна Балух, стриянин Святослав Волошин, бережанець Віталій Бабій. На завершення юні шахіти зосередили свою увагу на майстер-класі від міжнародного гросмейстера Василя Іванчука та сеансі Василя Іванчука гри на 10-ти дошках з переможцями турніру.



