Вчора на Тернопільщині виявили майже 500 інфікованих COVID-19. А загалом в області коронавірусом хворіє майже 4 тис. людей, – повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. У лікарнях перебуває 350 хворих.

Кількість хворих на COVID-19 в області різко збільшується. Переважно інфікованих реєструють серед людей, які перебувають в організованих колективах. Також почастішали випадки хвороби серед людей з групи ризику.

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«Хворіє на коронавірусну хворобу майже 4 тис. людей. За вчорашній день 510 людей захворіло. У наших стаціонарах перебуває 350 людей, хворих на коронавірус, 80 знаходиться на реанімаційних ліжках. У більшості – це пацієнти, старші 70 років, які мають супутні патології. Останнім часом люди не дотримувалися маскового режиму, тому сьогодні – повернення карантинних правил. Зокрема, таке рішення прийняло і місто на штабі. Йдеться про масковий режим, розміщення санітайзерів, дотримання дистанцій. І один із найважливіших методів – вакцинація», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, у Тернополі сьогодні, за рішенням міського оперативного штаб, відновили масковий режим. Відтепер маски обов’язково одягати в громадських місцях.